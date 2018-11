Oud-ambtenaar Helmond verduisterde 2,9 miljoen

De Helmondse oud-ambtenaar Pieter H. heeft 2,9 miljoen euro verduisterd. Dat is veel meer dan in eerste instantie werd gedacht; eind 2016 ging het nog over ruim vier ton.

Dat maakte Helmond vanmiddag bekend op basis van berekeningen van de Belastingdienst. De gemeente moet ongeveer een half miljoen terugbetalen aan de fiscus.

Dit bedrag is het btw-onderdeel van de 2,9 miljoen die de gemeente in het verleden - naar nu blijkt - onterecht heeft teruggekregen van de fiscus, schrijft Omroep Brabant.

Het vermoeden bestond al langer dat de fraude hoger zou uitvallen. Dat klopt dus, onder meer doordat de Belastingdienst een langere periode heeft onderzocht.

Chef inkoop

Helmond deed in december 2016 aangifte tegen de ambtenaar die verschillende hoge functies, onder meer chef inkoop, had op het gemeentehuis. De man werd op staande voet ontslagen.

Hij wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en verduistering in dienstbetrekking: hij zou privé-uitgaven door de gemeente hebben laten betalen.

Zo liet hij een tuin aanleggen en onderhouden bij de woning van zijn echtgenote in Echt. Helmond draaide op voor elektronica, auto's, dameskleding, damesschoenen, herenkleding, fietsonderdelen, onderhoud van fietsen, etenswaren, tuinmaterialen en wijnen.