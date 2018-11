Auto's in beslag genomen bij grote politieactie in Rotterdam-Zuid

In Rotterdam-Zuid is een grote politieactie aan de gang. Auto's worden aan de kant gezet en gecontroleerd. Er wordt gecheckt of automobilisten boetes open hebben staan en of er verborgen ruimtes in het voertuig zitten. Ook wordt er gezocht naar drugs.

De actie is rond 09.30 uur vanochtend begonnen en duurt de hele dag. Rotterdam-Zuid kampt met veel drugsoverlast. Volgens verslaggever Robert Bas worden voornamelijk dure en opvallende auto's aan de kant gezet en doorzocht.

Zichtbare locaties

Met de actie wil de politie de bewoners van het stadsdeel laten zien dat de overheid optreedt tegen ondermijning en dat misdaad niet loont, zegt Robert Bas. Daarom heeft de politie locaties uitgezocht die duidelijk zichtbaar zijn, zoals het Afrikaanderplein en de voet van de Erasmusbrug.

Aan de actie doet naast de politie ook de marechaussee, de belastingdienst en de douane mee. In een uur tijd zijn zo'n vijftien auto's in beslag genomen. Volgens Robert Bas vooral vanwege openstaande boetes. In één auto is een groot geldbedrag en verborgen ruimtes gevonden. Die auto is in beslag genomen.