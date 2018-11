Lobby Drenthe: laat snelle Randstadtrein ook in Assen stoppen

Drenthe lobbyt om een snellere Randstadtrein toch te laten stoppen in Assen. De NS gaat volgend jaar een snellere intercity testen die de reistijd tussen Amsterdam en Groningen gaat bekorten.

Nu duurt die rit 2 uur en 7 minuten. Tijdens de proef rijdt de snellere trein over de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle en slaat daarbij de stations Lelystad en Assen over. De snelheid gaat omhoog naar 160 km/u. Daardoor neemt de reistijd af met een kwartier.

Als de proef een succes wordt, wil de NS in 2021 op dit traject twee extra spits-intercity's per dag inzetten zonder Assen aan te doen. De provincie Drenthe is teleurgesteld.

Voorbij razen

Station Assen is net aangepast om sneller in- en uitstappen mogelijk te maken. Ook investeert Drenthe in allerlei aanpassingen van het spoornet om het noorden van het land beter bereikbaar te maken en niet om de snellere trein "voorbij te zien razen".

Drenthe is ook verontwaardigd dat de Groningse burgemeester Den Oudsten de proef "in het belang van het hele Noorden" noemt, ook al wordt Assen overgeslagen, schrijft RTV Drenthe. Wethouder Vlieg: "Wij trekken in het Noorden normaal gesproken gezamenlijk op."

De gemeenteraad van Assen draagt haar in een motie op zich voor de tussenstop in te zetten.

Wethouder Vlieg van Assen en gedeputeerde Brink praten eind november met president-directeur Van Boxtel van de NS over de vraag of een tussenstop in de provinciehoofdstad toch mogelijk is.