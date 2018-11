Vonnis in zaak Friese snelwegblokkade: wat een Facebookbericht teweegbracht

In de bussen zaten actievoerders die in Dokkum wilden demonstreren tegen Zwarte Piet. Door de actie op de snelweg kwamen ze daar niet meer aan. De burgemeester had vanwege de dreigende situatie de demonstratie alsnog verboden.

Vandaag horen 34 Friezen of ze straf krijgen voor hun aandeel in de blokkade van de snelweg. Tegen de meesten zijn taakstraffen geëist. Alleen tegen boegbeeld en initiatiefnemer Jenny Douwes is drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist.

Emoties

De zaak roept veel emoties op. De anti-Zwarte Piet-demonstranten spraken tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak over een "omgekeerde wereld" omdat toegesnelde agenten volgens hen veel te amicaal omgingen met de Friezen die op de snelweg stonden.

Tegelijkertijd werd Douwes buiten de rechtszaal toegezongen door tientallen sympathisanten. Volgens het OM heeft zij, samen met de 33 anderen, het recht op demonstratie van de anti-Zwarte Piet-betogers aangetast.