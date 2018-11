'Helft getest personeel VDL Nedcar is onder invloed van drank of drugs'

Bij de dagelijkse controles op drugs en alcohol bij VDL Nedcar blijkt de helft van de geteste medewerkers onder invloed van verdovende middelen te zijn.

Dat schrijft de beveiliging van de autofabriek in het personeelsblad, dat maandelijks onder de medewerkers van de autofabriek in Born wordt verspreid. L1 heeft dat in bezit.

In het tijdschrift staat dat dagelijks "zo'n 50 procent van de geteste medewerkers" onder invloed van verdovende middelen is. "Dit komt de veiligheid in onze productielijn niet ten goede."

In het personeelsblad wordt dan ook een oproep gedaan om rekening met elkaar te houden. "Je wilt niet dat iemands veiligheid in gevaar komt door jouw gedrag of dat jouw veiligheid door het gedrag van iemand anders in gevaar komt."

Drugshond

Exacte cijfers over het gebruik van verdovende middelen bij Nedcar zijn er niet. De autofabriek heeft niet gereageerd op vragen van de omroep hierover. Het is niet bekend hoeveel mensen dagelijks getest worden en hoe dat gebeurt.

In 2016 is VDL Nedcar met de controles gestart. Toen gebeurde dat met een drugshond. De directie had signalen gekregen dat er sprake was van drugshandel op de werkvloer.

De autofabriek waarschuwde destijds dat er maatregelen getroffen zouden worden tegen medewerkers die drugs op zak hebben en dat het bedrijf een "zero tolerance-beleid" voert.