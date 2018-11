CZ verhoogt zorgpremie met meer dan 7 procent

De basispremie bij zorgverzekeraar CZ stijgt volgend jaar met 8,55 euro per maand. Dat is een stijging van 7,4 procent. CZ is de eerste van de vier grote zorgverzekeraars die zijn premie bekendmaakt.

Uiterlijk maandag moeten alle zorgverzekeraars hun premie voor 2019 hebben aangekondigd. De grote verzekeraars wachten daar traditioneel tot het laatste moment mee. Klanten hebben vervolgens tot eind dit jaar om eventueel hun huidige zorgverzekering op te zeggen.

De stijging bij CZ is hoger dan bij het kleinere DSW dat als eerste de premie bekendmaakte. Bij DSW stijgt de premie met zo'n 4 procent.

Komende jaren nog duurder

De zorgverzekeraars verhogen de premies omdat de kosten in de zorg blijven oplopen. Jarenlang konden verzekeraars forse premiestijgingen voorkomen door hun reserves aan te spreken, maar de bodem komt in zicht. Daardoor stijgt de premie de komende jaren waarschijnlijk verder.

"Een stevige verhoging", zegt Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ, over de nieuwe premie. "We zetten nu nog 97 miljoen van onze reserves in. Als we dat de komende jaren niet meer kunnen doen, betekent dat een extra stijging van 2,75 euro per maand. En de zorgkosten blijven daarnaast ook maar stijgen."

Het CPB berekende eerder dat de premie in 2021 waarschijnlijk ruim 500 euro per jaar duurder uitvalt dan in 2014.

Verwachting

De premiestijging bij CZ voor 2019 ligt nog iets onder de verwachting van het ministerie van Volksgezondheid. Daar werd gerekend op een gemiddelde stijging van 120 euro per jaar.