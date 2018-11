Unicef heeft miljoenen nodig voor winterhulp aan Syrische kinderen

Met de achtste oorlogswinter voor de deur hebben 1,3 miljoen Syrische kinderen de komende maanden behoefte aan basisvoorzieningen zoals dekens en warme kleding. Dat staat in een nieuwe crisisupdate van Unicef, 'Kinderen van Syrië'.

Hoewel het dieptepunt van het gewapende conflict voorbij lijkt, leven volgens Unicef zeven op de tien Syriërs momenteel onder de armoedegrens, het grootste percentage sinds het begin van de oorlog.

Onder de Syriërs die naar buurlanden zijn gevlucht, is het percentage dat in armoede leeft nog hoger. In Libanon leeft 76 procent onder de armoedegrens, in Jordanië is dat percentage buiten de officiële kampen zelfs 85 procent.

Indirecte gevolgen

Unicef luidde de afgelopen jaren vaker de noodklok over de situatie voor kinderen in Syrië. "Deze winter vragen we ook aandacht voor kinderen die lijden onder de indirecte gevolgen van de oorlog", zegt Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland.

Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie zijn 8,1 miljoen Syrische kinderen afhankelijk van noodhulp. Unicef waarschuwt dat de fondsen voor noodhulp na meer dan zeven jaar oorlog opdrogen, terwijl de Unicef dus 1,3 miljoen kinderen aan basisvoorzieningen wil helpen. "Hiervoor heeft de organisatie de komende maanden 45 miljoen euro nodig. Voor deze winterhulp is nog maar 5 miljoen euro binnen."

De VN-organisatie wijst op meer misstanden. Zo werden alleen al dit jaar 1200 ernstige schendingen van kinderrechten geregistreerd, 600 daarvan gingen over kinderen die werden gedood of verminkt raakten.

Ook worden dochters uitgehuwelijkt en moeten kinderen op het land werken om bij te dragen aan het familie-inkomen. Onderwijs is voor veel kinderen daarom onbereikbaar.