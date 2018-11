Export Amerikaanse militair materieel stijgt met 13 procent

De VS, de grootste wapenleverancier ter wereld, heeft het afgelopen jaar dertien procent meer wapens verkocht. Vooral de verkoop via het Pentagon aan andere overheden steeg sterk.

De groei is het gevolg van het beleid van president Trump om actiever wapens te verkopen en de regels voor levering te versoepelen. In het gebroken boekjaar, dat eindigde op 30 september, werd voor ruim 192 miljard dollar aan Amerikaans wapentuig verkocht. De verwachting is dat de verkoopcijfers verder groeien.

De meeste wapens gingen naar Azië, NAVO-partners in Europa en de Golfregio. Landen als Saudi-Arabië, Koeweit en Bahrein kochten het afgelopen jaar veel militair materieel.

Goedkeuring nodig

Overheden kunnen via het Pentagon militair materieel afnemen, de andere mogelijkheid is dat ze direct contracten sluiten met wapenleveranciers, zoals Boeing, Lockheed Martin. Raytheon, General Dynamics of Northrop Grumman. Alle aankopen moeten worden goedgekeurd door de Amerikaanse overheid.

De 192,3 miljard dollar aan verkochte wapens is lang geen record. In het fiscale jaar 2012 werd voor 287 miljard geëxporteerd en in 2015 werd voor 200 miljard aan Amerikaanse wapens geleverd aan het buitenland.