'Je ziet geen groen meer, terwijl het zo'n prachtig mooie wijk is'

Een andere inwoner, een vrouw die in haar tuin bezig is, ziet het vooral aan de achtertuinen. "Er zijn een hoop mensen, dat vind ik een verschil, die de boel niet bijhouden. Is dat financieel of hebben ze er gewoon niets mee? Ze gooien ze in ieder geval vol met tegels en je ziet geen groen meer. Dat terwijl het zo'n prachtig mooie wijk is."

Een andere ergernis: mensen die rotzooi achterlaten, of tijdens het uitlaten van de hond, poep niet opruimen. "Als je er wat van zegt, krijg je een middelvinger."

Vogelaar zelf?

Oud-minister Vogelaar, die als minister voor Wonen, Wijken en Integratie de probleemwijken in 2007 op de kaart zette, zegt in het radioprogramma Nieuws en Co dat haar beleid is tenietgedaan door minister Blok.

Hij liet woningcorporaties, die in de loop van de jaren fors waren gegroeid en steeds meer investeerden in grote woningprojecten die eigenlijk niet voor hen waren bedoeld, terugkeren naar hun oorspronkelijke taak: goedkope woningen faciliteren voor mensen met lage inkomens.