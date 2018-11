Marokkanen vluchten steeds makkelijker naar Spanje met de boot

Marokkanen migreren en vluchten steeds vaker naar Spanje. En dat gaat steeds makkelijker: een boot regel je op Facebook of je wacht op het strand totdat je er een ziet en gratis mee kunt. Marokko grijpt sinds een tijdje hard in en beschiet deze boten soms zelfs.

"Ik liep op het strand in mijn boxershort en zag mensen op zo'n boot stappen, zegt Youssef. Hij is 16 jaar en woont in Larache, een plaats in het noorden van Marokko. Zijn familie is arm dus toen hij in de rij voor de boot kon aansluiten en kon opstappen, twijfelde hij geen moment. Hij belde zijn moeder en vroeg haar te bidden voor een veilige aankomst in Spanje. Dat was tevergeefs.

"We waren al zes uur onderweg toen een grote politieboot ons zag. Deze beval ons één keer te stoppen maar gelijk daarna beschoten ze ons al. Ze raakten me meteen", vertelt hij.

Tijdens een operatie werd de kogel verwijderd en zijn leven gered. Hij vertelt zijn verhaal: