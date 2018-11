FIOD neemt 45 miljoen sigaretten in beslag

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft bij doorzoekingen in Zuid-Holland 45 miljoen sigaretten in beslag genomen. Ook zijn vier mannen opgepakt, van wie er drie worden verdacht van grootschalige illegale sigarettenhandel.

Over de sigaretten is geen accijns- en omzetbelasting betaald. Volgens de FIOD hebben de mannen hiermee voor zo'n 11 miljoen euro aan belasting ontdoken. De in beslag genomen sigaretten worden vernietigd.

De opsporingsdienst doorzocht kantoren, loodsen en woningen in Barendrecht, 's-Gravendeel, Meerkerk, Rotterdam, Rijswijk en Schiedam. Behalve op sigaretten legde de FIOD ook beslag op twee vrachtwagens, een bankrekening en 130.000 euro aan contant geld.

Containers

De verdachten zouden onderdeel zijn van een criminele organisatie die per zeecontainer sigaretten naar Nederland laat komen. Op papier gaan de sigaretten daarna naar een land buiten Europa, maar tijdens het vervoer in Nederland worden alle sigaretten uit de containers gehaald. Op de Nederlandse en Europese markt worden deze sigaretten vervolgens illegaal verkocht.