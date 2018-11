Eén overnamekandidaat MC Slotervaart resteert

Er is nog één overnamekandidaat over voor het MC Slotervaart. Volgens de curatoren hebben meerdere partijen zich gemeld voor het failliete ziekenhuis, maar is er één kandidaat die ze de komende dagen de tijd willen geven om te kijken of een doorstart mogelijk is. Na het weekend moet duidelijk worden of dat inderdaad kan.

De partij waarmee de curatoren nu onderhandelen wil een groot deel van de zorg voortzetten op de huidige locatie van het Amsterdamse ziekenhuis. Er waren meer overnamekandidaten die dat voor ogen hebben, maar na een analyse wilden de curatoren maar met één partij verder overleggen. Er is niet bekendgemaakt om welke partij het gaat.

Het MC Slotervaart werd eind vorige maand failliet verklaard. Patiënten moesten daardoor uitwijken naar andere ziekenhuizen. De MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland, van dezelfde eigenaren, gingen vorige maand ook failliet.