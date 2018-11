FvD-medeoprichter Henk Otten lijsttrekker voor Eerste Kamerverkiezingen

Forum voor Democratie-leider Baudet heeft Henk Otten voorgedragen als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Otten is mede-oprichter en penningmeester van de partij. Op het partijcongres van 24 november moeten de leden nog instemmen met de voordracht.

Forum voor Democratie wil in alle provincies meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Die zijn op 20 maart. De partij is nu bezig om de kandidatenlijsten samen te stellen. De leden van de Provinciale Staten kiezen op 27 mei de Eerste Kamer.

FvD bestaat pas een paar jaar en is nu niet in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. In de Tweede Kamer heeft de partij twee zetels.