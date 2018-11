Nieuwe ronde in bokswedstrijd Brussel-Rome

De strijd tussen Rome en Brussel over de Italiaanse begroting heeft een nieuwe impuls gekregen. De Europese Commissie kreeg vandaag nieuwe cijfers in handen waaruit zou blijken dat Italië zich te rijk rekent.

De Italiaanse regering en de Europese Commissie staan al een tijdje als kemphanen tegenover elkaar. De populistische regering wil volgend jaar meer geld uitgeven om verkiezingsbeloften waar te maken. Maar de Europese Commissie vindt dat riskant en wil Italië juist bewegen om zuiniger te zijn en de enorme staatsschuld af te bouwen.

Vandaag maakte Brussel bekend dat eigen economische prognoses uitwijzen dat Italië de groei van de economie overschat. Volgens Rome groeit de Italiaanse economie volgend jaar met 1,5 procent, de Commissie komt uit op 1,2 procent. Voor 2020 is er een soortgelijk verschil. Bij een kleinere groei zijn de inkomsten lager en kan de Italiaanse staat minder uitgeven.

Maar in Rome wordt een andere economische theorie aangehangen. De regering zegt juist dat er meer moet worden uitgegeven om de economische groei te stimuleren. En dus wil Italië volgend jaar de pensioenleeftijd verlagen en een minimuminkomen invoeren voor de armsten. Vandaag reageerde de Italiaanse minister van Financiën dan ook afwijzend op de Brusselse berekeningen: "Ze luisteren gewoon niet naar onze uitleg en maken technische fouten."

Haast

Hoewel er openlijk harde woorden worden gesproken, zijn de partijen achter de schermen voortdurend met elkaar in gesprek. Begin deze week ontmoetten de ministers van Financiën elkaar, morgen gaat de voorzitter van de Eurogroep naar Rome.

De tijd begint wel een beetje te dringen, dinsdag 13 november is de deadline. Tot dat moment kunnen de Italianen nog een nieuwe begroting indienen. Doen ze dat niet, dan gaat de Europese Commissie het land voordragen voor strafmaatregelen. Die kunnen uiteindelijk oplopen tot een boete van 9 miljard euro.

Test

Deze bokswedstrijd is niet alleen een test voor de nieuwe Italiaanse regering en de populistische partijen die er deel van uitmaken. Het is ook een test of de andere eurolanden wel durven door te pakken nu een ervan de grenzen van de regels opzoekt. In het verleden zijn wel vaker bestraffende woorden gesproken maar bleven maatregelen en sancties uit. Maar dat was voor de financiële crisis en het Griekse drama. Dus er is ook een kans voor Europa om te laten zien dat het wel degelijk regels kan en wil handhaven.

Daar komt bij dat de economische vooruitzichten voor de komende jaren nogal ongewis zijn. Er zijn tal van onzekerheden die de Europese economie en de wereldhandel kunnen beïnvloeden, van de brexit tot handelsconflicten. Het persbureau Bloomberg citeerde vandaag economen die de prognoses van de Europese Commissie al te rooskleurig vinden. Zij suggereren dat deze cijfers bedoeld zijn als een handreiking aan Italië. Als ze gelijk hebben, dan is dat gebaar in Rome in ieder geval nog niet begrepen.