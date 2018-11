Hiv-positieve Thaise militair verdacht van verkrachten tientallen jongens

De Thaise politie heeft een met hiv besmette militair aangehouden die wordt verdacht van het verkrachten en afpersen van tientallen jongens. Volgens de Bangkok Post heeft de 43-jarige Thai zeker 75 jongens onder de 15 jaar verkracht.

De politie kwam de man op het spoor door een melding over het gebruik van nepfoto's op Facebook en de homodatingapp Blued. De man won op sociale media het vertrouwen van de slachtoffers en liet hen naaktfoto's opsturen.

Op het moment dat het tot een ontmoeting kwam, dreigde de man de foto's openbaar te maken als ze weigerden seks met hem te hebben.

Bij de arrestatie van de man in zijn woning in de noordoostelijke provincie Khon Kaen vond de politie hiv-remmers. Uit een test bleek dat hij inderdaad seropositief is. Volgens de politie hield hij bij wie hij verkrachtte. De man is al ontslagen uit het leger.