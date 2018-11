Rijverbod voor oudere diesels nu ook in Keulen en Bonn

Keulen en Bonn hebben vanaf april volgend jaar een rijverbod voor oudere diesels. Dat heeft de rechter in Keulen besloten.

In Keulen gaat het om een zone in de binnenstad, en ook in Bonn mogen vervuilende diesels bepaalde straten niet meer in. Het gaat om diesels van voor 2015.

Bij metingen in negen straten in het centrum van Keulen was in zeven daarvan een te hoge stikstofwaarde vastgesteld. Een omvangrijk rijverbod in Keulen was volgens de rechter de enige oplossing, omdat daar al sinds 2010 op veel plekken de Europese normen worden overschreden.

Kort na de uitspraak liet de milieuminister van de deelstaat Noordrijn-Westfalen weten dat ze overweegt in beroep te gaan tegen het dieselverbod in Keulen. Volgens Ursula Heinen-Esser zal het verbod grote gevolgen hebben voor de inwoners en het transport in de stad.

Lange rij

Keulen en Bonn zijn de laatste in een lange rij van Duitse steden waar een rijverbod is ingevoerd of dreigt. Hamburg en München waren dit jaar de eerste.

In Stuttgart geldt vanaf 1 januari 2019 een rijverbod en dat wordt mogelijk in 2020 uitgebreid. Ook Aken (per 1 januari), Berlijn (volgend jaar zomer) en Mainz (per 1 september) krijgen een rijverbod.

Frankfurt heeft het grootste rijverbod. In een ruim gebied rondom het oude centrum zijn vanaf 1 februari 2019 oudere diesels niet meer welkom. Vanaf 1 september geldt het verbod ook voor jongere diesels. In totaal rijden er in Duitsland 11,2 miljoen diesels rond die volgens de normen 'te vervuilend' zijn.

Compensatie

De Duitse regering heeft voorgesteld dat autofabrikanten eigenaren van diesels compenseren in vijftien steden, als zij hun auto omruilen voor een schonere. Het gaat om de vijftien meest vervuilde steden: Hamburg, München, Stuttgart, Keulen, Reutlingen, Düren, Limburg an der Lahn, Düsseldorf, Kiel, Heilbronn, Backnang, Darmstadt, Bochum, Ludwigsburg en Frankfurt. De omruilpremie is gemiddeld 6000 euro.

Over de mogelijkheid van het ombouwen van dieselmotoren hebben de regering en de autobranche nog altijd geen overeenstemming weten te bereiken. Berlijn wil dat de fabrikanten de kosten daarvan betalen, die kunnen oplopen tot 10.000 euro. Volkswagen en Daimler (Mercedes) willen niet meer dan 2400 tot 3000 euro bijdragen. BMW wijst tot nu toe elke financiële bijdrage af.