Witwassers in het vizier na nachtelijk overleg opsporingsdiensten

De vijf landen werken sinds deze zomer samen onder de naam J5. Op termijn willen ze hun ervaringen met andere landen delen.

Volgens FIOD-directeur Van der Vlist is er een stille revolutie gaande in de opsporing van witwassen. "De informatie-uitwisseling tussen landen heeft een vlucht genomen en er wordt steeds meer gebruikgemaakt van technologie", zegt hij. Volgens hem hebben de diensten door de challenge meer sites in het vizier die manieren van witwassen promoten. Ze gaan de gebruikers van de sites volgen.

Uitbannen

Uit schattingen blijkt dat er jaarlijks zo'n 16 miljard euro wordt witgewassen in Nederland. Het is een illusie om te denken dat het fenomeen door de samenwerking helemaal wordt uitgebannen, zegt de FIOD-directeur. "Wat daarbij wel ontzettend kan helpen, is als de samenwerking met financiële instellingen nog sterker wordt verbeterd. Als zij criminele geldstromen nog beter detecteren, dan kunnen we een heel eind opschieten."

ING moest dit jaar nog 775 miljoen euro betalen, omdat de bank te weinig deed om klanten die witwassen in kaart te brengen.