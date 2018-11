Italiaanse politie achtervolgt 'heroïnetruck' drie dagen tot in Nederland

De Italiaanse politie heeft drie dagen een vrachtwagen met drugs aan boord achtervolgd. De Nederlandse politie werd door de Italianen getipt en hield uiteindelijk twee mannen in een loods in Roosendaal aan.

De truck vervoerde heroïne. Een rechercheteam in Genua had een tip gekregen: op een boot vanuit Iran zou 270 kilo heroïne verstopt zitten in een partij bouwmaterialen. Die boot meerde af in de haven van Genua.

Het team onderzocht de lading en vond daar inderdaad de heroïne. Op enkele kilo's na werden de drugs weggehaald. Om achter de verantwoordelijken voor het transport te komen, hebben de Italianen vanaf dat moment de lading gevolgd, die werd overgeladen in een vrachtwagen.

Stokje overgedragen

Volgens de vrachtpapieren zou de wagen met de heroïne richting Nederland gaan. De Italiaanse autoriteiten vroegen een Europees onderzoeksbevel aan en volgden de wagen.

Vlak voor de Nederlandse grens werden de Nederlandse autoriteiten ingelicht. Bij de grens nam de politie Zeeland-West-Brabant de heimelijke achtervolging over.

Dat deden de agenten tot aan een loods op een bedrijventerrein in Roosendaal. Toen de truck werd gelost, viel dat team binnen en arresteerde twee personen: de chauffeur en een 48-jarige man uit Roosendaal die de loods huurde, schrijft Omroep Brabant. De trucker is inmiddels vrijgelaten omdat hij van niets bleek te weten.