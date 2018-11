Torenspits teruggeplaatst op uitgebrande Laurentiuskerk Weesp

De torenspits van de Laurentiuskerk in Weesp staat sinds 12.00 uur weer op zijn plek. Precies twee jaar geleden stortte die naar beneden.

Er woedde een grote brand in de kerk, die was ontstaan door een elektrische storing in de bedrading van het groene kruis bovenop.

De spits is inmiddels hersteld. De 25 meter hoge top van de toren (24 ton zwaar) werd vanochtend omhoog gehesen. Een hijskraan deed er een uur over om het gevaarte op zijn plaats te krijgen, schrijft NH Nieuws.

Een tiental huizen werd tijdens de operatie ontruimd. Ook werden enkele straten afgesloten om het publiek op afstand te houden.