Christen-democraat Weber 'spitzenkandidat' voor Europese Commissie

Manfred Weber wordt de topkandidaat van de Europese christen-democraten bij de volgende verkiezingen. De Duitser is daarmee in de race om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie. Weber won de interne verkiezing van de Fin Alexander Stubb met 492 stemmen tegen 127. Ook het Nederlandse CDA stemde voor Weber.

Na de verkiezingen in mei kiest het Europees Parlement de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De topkandidaten of 'spitzenkandidaten' van de Europese fracties zijn in de race voor deze functie. Behalve Weber is ook de Nederlandse PvdA'er Frans Timmermans kandidaat. De Europese Raad, waar premier Rutte deel van uitmaakt, moet uiteindelijk ook instemmen met de benoeming.

Grootste partij

Weber is de huidige fractievoorzitter van de EVP, de christen-democratische fractie in het Europese Parlement. Hij wordt gesteund door de meeste christen-democratische premiers.

De EVP vormt verreweg de grootste fractie in het Europees Parlement en volgens recente peilingen zullen ze ook na de verkiezingen de grootste blijven.

Laptop en lederhosen

Esther de Lange, de CDA-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen, is blij met de keuze. "Met Weber hebben we een kandidaat die zich inzet voor een sterk Europa dat de uitdagingen van de 21ste eeuw aankan, maar tegelijkertijd onze manier van leven beschermt. In Duitsland noemen ze dit 'Laptop un Lederhosen'. Slim samenwerken is goed voor onze welvaart en veiligheid, maar we moeten wel onszelf kunnen blijven als Nederland in de EU."

Volgens De Lange heeft Weber de afgelopen jaren als EVP-fractievoorzitter bewezen dat hij deze balans weet te vinden. De CDA-lijsttrekker was voorzitter van de stemcommissie en maakte de uitslag bekend.