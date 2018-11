Tientallen doden bij gevangenisopstand in Tadzjikistan

Bij een gevangenisopstand in Tadzjikistan zijn zeker 27 doden gevallen. Onder hen zijn zeker 25 gevangenen, een bewaker en een politieagent, melden bronnen aan persbureau Reuters.

De opstand begon gisteravond toen vermoedelijk een aanhanger van Islamitische Staat een bewaker aanviel en zijn geweer afpakte. In de uren daarna kregen bewakers versterking, waarna de orde kon worden hersteld.

Zwaarbeveiligde gevangenis

Het gaat om een zwaarbeveiligde gevangenis in de stad Choejand, ongeveer 300 kilometer ten noorden van de hoofdstad Doesjanbe. In de gevangenis zitten voornamelijk veroordeelden van religieus extremisme, onder wie IS-aanhangers.

De lokale overheid in Choejand bevestigt dat er een gevangenisopstand is geweest en geeft verder geen commentaar.

In juni kwamen bij een aanslag op een groep fietsers in Tadzjikistan vier mensen om het leven, onder wie een Nederlander. IS heeft daarvoor de verantwoordelijkheid geclaimd, maar de overheid van Tadzjikistan houdt een verboden islamitische partij verantwoordelijk.