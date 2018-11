Deze Nederlander probeert miljoen vermisten in Irak te identificeren

"Bedenk je dat de gevonden massagraven 'enkel' de slachtoffers van IS zijn", voegt Segier eraan toe. "Er worden ook nog slachtoffers van het regime van Saddam Hussein, de Golfoorlog en Koerdisch geweld vermist." In totaal schat Segier het aantal vermisten in Irak op maximaal 1 miljoen.

Niet iedereen werkt mee

Het is voor de in Den Haag gevestigde ICMP moeilijk in kaart te brengen welk slachtoffer door welk geweld om het leven is gekomen, vertelt Segier.

Allereerst omdat er te weinig een "gecoördineerde aanpak" is. Wat inhoudt: het levert niet altijd een match op wanneer iemand uit Bagdad vermist raakt en in het noorden wordt terugvonden. "De Irakezen hebben de expertise wel in huis, maar het komt niet helemaal overeen met de internationale standaarden."

Daarnaast staat niet iedereen te springen om slachtoffers in massagraven te identificeren, volgens Segier. "Sommige groeperingen willen niet dat misdaden van 'hun' groep blootgelegd worden."