Gezin komt om in Australische woestijn na autopech

In een woestijn in Australiƫ is een gezin omgekomen nadat de familie autopech had gekregen. De politie denkt dat ze zonder water zaten in extreme hitte.

Gisteren werden de lichamen van drie gezinsleden gevonden: een 19-jarige man en vrouw en een jongen van 3.

De politie meldde daarna dat werd gezocht naar een 12-jarige jongen die bij de groep hoorde. Vanochtend is 120 meter van de andere lichamen een vierde dode gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of dit de vermiste jongen is.

Reddingsdiensten sluiten niet uit dat er nog meer mensen in de auto zaten en blijven zoeken in de omgeving van de gestrande auto.

40 graden

Volgens de lokale overheid is de familie bijna een week geleden voor het laatst gezien in het dorp Willowra, 300 kilometer ten noordwesten van Alice Springs, in het midden van Australiƫ. Het gezin zou onderweg zijn naar het dorp Jarra Jarra. Achttien kilometer daarvandaan zijn de kapotte auto en de lichamen gevonden.

Het is niet duidelijk wanneer de wagen kapot ging en wat het defect was. In de auto zijn restanten van eten en drinken gevonden. De politie denkt dat de inzittenden van hun auto zijn weggelopen en vlakbij zijn gestrand door de extreme hitte. In de regio liep de temperatuur afgelopen week regelmatig op tot ongeveer 40 graden.