Al volgend jaar meer plek in overvolle treinen Utrecht-Amsterdam

Er komt meer plek in de overvolle treinen tussen Utrecht en Amsterdam. Staatssecretaris Van Veldhoven haalt een geplande verbouwing van het station in Nijmegen drie jaar naar voren. Daardoor wordt het al volgend jaar mogelijk om langere treinen te laten rijden op het hele traject tussen Nijmegen en Schiphol.

Daar rijden nu treinen met maximaal tien wagons en duizend zitplaatsen. Door de aanpassing in Nijmegen kunnen er treinen met twaalf wagons gaan rijden. Dat levert per trein tweehonderd extra zitplaatsen op.

Die zijn vooral op het baanvak tussen Utrecht en Amsterdam gewenst. Het is een van de drukste stukken spoor van Nederland en het aantal reizigers tussen de twee grote steden groeit alleen maar.

Meer treinen per uur

Om de groei op te vangen willen NS en Prorail in de toekomst meer treinen per uur laten rijden op drukke baanvakken. "Maar door langere treinen in te zetten, kunnen we ook voordat al die treinen rijden iets betekenen voor reizigers die nu te maken hebben met drukte", zegt Van Veldhoven.

Uiteindelijk moet het station van Nijmegen nog verder worden verbouwd om het mogelijk te maken dat er meer treinen per uur gaan rijden. Voor alle werkzaamheden op het traject Nijmegen-Schiphol, die in 2026 afgerond moeten zijn, stelt Van Veldhoven 135 miljoen euro beschikbaar.