Diervriendelijker eieren in schappen Berlijnse supermarkten

Supermarkten in Berlijn hebben een primeur: daar liggen vanaf vandaag diervriendelijker eieren in de schappen. Haantjes worden nog voor de geboorte uit het broedproces gehaald, waarmee wordt voorkomen dat jaarlijks miljoenen mannelijke eendagskuikens worden vergast.

Met een nieuwe, mede door Nederland ontwikkelde techniek wordt al tijdens het broedproces het geslacht van het ei vastgesteld door een piepklein gaatje in de schaal te laseren. "We halen er een minuscuul druppeltje embryo-urine uit. Aan de hand van het hormoonniveau kunnen we bepalen of het een haan of een hennetje is", zegt Martijn Haarman van Seleggt, dat deze techniek heeft ontwikkeld.

De eieren met haantjes worden vervolgens uit het broedproces gehaald. Het is de bedoeling dat de nieuwe techniek in de loop van volgend jaar ook in Nederland zal worden toegepast.

45 miljoen kuikens vergast

Jaarlijks worden alleen al in Nederland 45 miljoen mannelijke eendagskuikens vergast, omdat ze geen eieren leggen en bijna geen vlees geven. "Een groot maatschappelijk probleem", zegt Haarman. "In Duitsland is hier de laatste jaren meer aandacht voor geweest dan in Nederland."

Seleggt is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse fabrikant van broedmachines Hatch Tech, de Universiteit van Leipzig en de Duitse supermarktketen REWE.

Het is niet het enige initiatief dat werkt aan mogelijkheden om de vergassing van miljoenen kuikens te voorkomen. Het Leidse biotechbedrijf In Ovo werkt samen met de Universiteit Leiden aan de ontwikkeling van een vergelijkbare methode. Het kreeg daar recent nog een miljoeneninvestering voor.