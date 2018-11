Pakistaanse autoriteiten: Asia Bibi is nog altijd in Pakistan

Het is nog steeds onduidelijk waar Asia Bibi is, de van godslastering vrijgesproken Pakistaanse. Gisteren waren er berichten dat ze in een vliegtuig zat en onderweg was naar Europa, maar dat wordt nu tegengesproken door de Pakistaanse autoriteiten.

Het ministerie voor Informatie zegt vandaag dat de vrouw nog in Pakistan is. Ook een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan persbureau Reuters weten dat ze het land niet heeft verlaten.

Geheim adres

Bibi werd gisteren vrijgelaten. Ze zou in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad op een geheim adres worden vastgehouden, uit angst voor aanslagen op haar leven. Sinds haar vrijlating worden zij en haar familie begeleid door veiligheidsmensen.

De christelijke Bibi zat acht jaar in een dodencel, nadat ze was veroordeeld wegens godslastering. Vorige week sprak het hooggerechtshof haar vrij omdat er te weinig bewijs was. Sindsdien eisen extremistische groepen dat ze alsnog publiekelijk wordt geëxecuteerd.

Voordewind

Gisteren zei Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie met grote stelligheid dat Bibi onderweg was naar Europa. Hij baseerde dat op bronnen in Pakistan en op de advocaat van Bibi, die sinds kort in Nederland is.

Dat verhaal wordt nu dus tegengesproken door de Pakistaanse autoriteiten.