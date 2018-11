Meer kilometers dan ooit gereden op Nederlandse wegen

Op de Nederlandse wegen is nog nooit zo veel gereden als in 2017. In totaal werd door personenauto's, bestelauto's, zware vrachtvoertuigen en bussen samen 147,6 miljard kilometer afgelegd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Vergeleken met 15 jaar geleden is dat een stijging van bijna 12 procent. Ten opzichte van jaar eerder bedroeg de toename 0,4 procent. Dat is vooral toe te schrijven aan het nog altijd groeiende aantal personenauto's; in Nederland staan er intussen ruim 8 miljoen geregistreerd.

Die legden het merendeel van alle gereden kilometers af: ruim 119 miljard, een stijging van ruim 14 procent ten opzichte van 2002. Het aantal kilometers dat mensen gemiddeld aflegden, nam wel af. Automobilisten reden per persoon gemiddeld 13.000 kilometer per jaar, iets minder dan in 2002.

Meer oude bestelauto's

Ook bestelauto's maakten meer kilometers op de weg, een toename van 6,8 procent ten opzichte van 2002. Dat komt door de aantrekkende economie. Ten tijde van de economische crisis was er wel een flinke daling te zien. In 2014 werd het laagste punt bereikt, maar daarna steeg het cijfer weer. Overigens is één op de drie bestelauto's negen jaar of ouder, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2002.

Het aantal kilometers dat werd afgelegd door vrachtwagens en bussen daalde juist. Een reden voor die afname wordt niet genoemd.