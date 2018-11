Bewoners Haagse Schilderswijk stellen vragen aan premier Rutte

De bewoners van de Haagse Schilderswijk gingen vanavond in gesprek met premier Rutte. Ze mochten hem van alles vragen, en dat deden zij ook.

Een van de eerste vragen kwam van Bilal, een leerling van de middelbare school. "Ik heb hier op de basisschool gezeten. Ik kwam pas met kinderen zonder migratieachtergrond in aanraking toen ik naar de middelbare school ging. Wat doet u om te zorgen dat kinderen niet gescheiden opgroeien?"

Rutte noemt het probleem ingewikkeld. "Ouders mogen zelf bepalen waar ze hun kind op school doen. Je hebt ouders met een geschiedenis van honderden jaren in Nederland en ouders met een geschiedenis van tientallen jaren. Uiteindelijk zijn we allemaal migranten. Maar we kunnen niemand dwingen met elkaar om te gaan."

Discriminatie

Een andere vraag ging over de negatieve berichtgeving in de media over de Schilderswijk. Rutte: "Ik zie ook dat de pers vaak op zoek gaat naar negatieve dingen. Maar ook dat kan ik niet afdwingen." Verder gingen de vragen over kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt, het salaris en de spaarrekening van Rutte en discriminatie op de arbeidsmarkt.

Yunus: "Als je in de Schilderswijk bent geboren sta je 1-0 achter. Als je een bepaalde achtergrond hebt sta 2-0 achter. Dat is geen slachtofferrol maar wel de werkelijkheid."

Rutte geeft toe dat het moeilijk is om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken, ook al is het verboden. "Het kan nog steeds gebeuren dat jij tegen een of andere lul aanloopt", zei hij. "Maar dat wil niet zeggen dat de samenleving je niet moet."

Vertrouwen

De premier komt al jaren regelmatig in de wijk. Hij zei tegen de aanwezige bewoners dat hij vindt dat het beter gaat met de wijk dan tien, vijftien jaar geleden. "De jongere generaties zijn veel actiever in de wijk, zij doen veel meer mee. Dat geeft mij enorm vertrouwen dat het hier helemaal goedkomt."

De bijeenkomst was georganiseerd door het Huis voor democratie en rechtsstaat ProDemos.

Een uitgebreide samenvatting wordt regelmatig uitgezonden op NPO Politiek. U kunt hier kijken naar een korte impressie: