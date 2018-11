Museum heeft gestolen zwaarden na 30 jaar terug

Museum Slot Zuylen in het Utrechtse Oud-Zuilen heeft twee eeuwenoude zwaarden terug die zo'n 30 jaar geleden werden gestolen. Dankzij een oplettende handelaar liggen de zwaarden weer op hun plek.

De diefstal was in de jaren tachtig een grote klap voor het museum. "Na een rondleiding hebben de dieven zich ingesloten in het slot en bijna de hele wapencollectie van de muren getrokken", zegt conservator Gerbrand Korevaar tegen RTV Utrecht. "Ze zijn er in een bootje vandoor gegaan."

Baron van Tuyll van Serooskerken

Onder de wapencollectie vielen ook vier Indonesische zwaarden met de tekst 'Baron van Tuyll van Serooskerken', verwijzend naar de baron die vroeger in het slot woonde.

Die tekst viel wapenhandelaar Arjan Hollestelle meteen op toen hij het zwaard op Marktplaats voorbij zag komen. "Toen ging bij mij een lampje branden en realiseerde ik me dat het om een van de zwaarden ging die op Slot Zuylen thuishoort." Hij nam contact op met conservator Korevaar en die zorgde ervoor dat het zwaard weer terugkwam.

Een kunsthandelaar hoorde dat nieuws en realiseerde zich dat hij ook zo'n zwaard in zijn bezit had. Hij besloot het zwaard in bruikleen te geven aan Slot Zuylen.

Derde en vierde zwaard

Het museum hoopt dat ook het derde en vierde zwaard opduiken. "Het wereldje van kunsthandelaren is klein en ik heb gehoord dat het derde zwaard misschien ook ergens is. Maar meer kan ik daar nog niet over zeggen", aldus Korevaar.