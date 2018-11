Actievoerders heffen blokkade NAM-locatie op

De actievoerders die sinds anderhalve week de NAM-locatie in Farmsum bij Delfzijl blokkeerden, hebben hun actie gestaakt. Met een bestelbus en een camper versperden ze tien dagen lang de weg voor vrachtwagens en het personeel van de gasexploitant.

Volgens een van de actievoerders is er druk op hen uitgeoefend om de blokkade op te heffen. "Het wordt weer kouder en de gaswinning moet natuurlijk doorgaan", zei Albert Heidema tegen RTV Noord.

Aanleiding voor het protest was de lekkage van aardgascondensaat, begin vorige maand. Daarbij kwam 30.000 liter van de giftige stof in het riool terecht. Het was de derde keer dit jaar dat er iets mis ging op de NAM-locatie in Farmsum. Het Openbaar Ministerie verdenkt de NAM ervan in strijd met de milieuvoorschriften te hebben gehandeld en is een strafonderzoek begonnen.