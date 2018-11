Drentse politie gaat opnieuw graven in verband met vermist meisje

De Drentse politie gaat in verband met een vermissingszaak van 26 jaar geleden graven op een plek die getuigen hebben aangewezen. Er wordt gezocht naar de 15-jarige Willeke Dost, die in 1992 spoorloos verdween uit de boerderij van haar pleegouders in Koekange. De getuigen zouden hebben gezien dat er gegraven was op die plek.

In de afgelopen jaren hebben politie en Openbaar Ministerie verschillende onderzoeken verricht naar het vermiste meisje. In 2010 nog werd in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut een grootschalig onderzoek uitgevoerd op haar voormalige woonadres. Daaraan werkte ook een archeoloog mee en werd onder meer gebruik gemaakt van een grondradar, een graafmachine en van speurhonden.

Nieuwe getuige

Dat de politie nu opnieuw gaat graven op een plek op ongeveer 150 meter van de woonboerderij, heeft te maken met een nieuwe weging van informatie. Betrokkenen verklaarden nieuwe informatie te hebben over de plek waar Willeke mogelijk is begraven. Zij wijzen naar de plek achter de boerderij waar het meisje woonde.

Die informatie was eind 2017 reeds bekend, verklaart de politie, en heeft geleid tot nader onderzoek. Er zijn toen getuigen gehoord, en grondradarbeelden zijn door een deskundige beoordeeld. De resultaten gaven geen aanleiding om te gaan graven.

Maar deze week is de informatie opnieuw bekeken en de politie heeft aanvullende gesprekken gevoerd met de getuigen. Ook heeft zich iemand gemeld die mensen met een kruiwagen zou hebben gezien. Verder is opnieuw gekeken naar de grondradarbeelden.

Onrust

Op basis hiervan, en vanwege de onrust die is ontstaan in Koekange en omgeving, hebben politie en Openbaar Ministerie besloten alsnog te gaan graven. Het streven is binnen een week te beginnen, meldt de politie.

De nieuwe informatie die de aanleiding vormt voor het besluit van de politie is voor een groot deel aangeleverd door twee mannen die een tante van het meisje steunen in haar zoektocht naar haar nichtje. Zij stelden de politie vorige week een ultimatum: als de politie niet zou gaan graven zouden ze het zelf doen.