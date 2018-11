'Britse politici stoppen telefoon in magnetron tegen spionage'

Kooi van Faraday

"Het idee daarachter is dat een magnetron werkt als een kooi van Faraday", zegt Cees Keyer in het programma Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Een goede kooi van Faraday schermt alle elektromagnetische velden van buiten af. Dan kan er niets in en niets uit." Keyer is docent in elektromagnetische compatibiliteit aan de Hogeschool van Amsterdam.

Maakt dat de magnetron het ultieme middel tegen afluisteren? "Absoluut niet", aldus Keyer. "Want een magnetron werkt op 2,4 gigahertz en daar is die ook op ontworpen. De kieren tussen de deur bijvoorbeeld, schermen precies dat af. Hoger in frequentie wordt wel afgeschermd en lager niet."

Een telefoon heeft al een lagere frequentie, en verlaagt de frequentie als die geen bereik kan maken. "En dan komt je telefoon vanzelf op een frequentie uit die gewoon door die deur naar binnen lekt. De magnetron houdt trouwens wel wifi-signalen tegen want die zitten op dezelfde frequentie als de magnetron."