Italië trekt ruim 150 miljoen uit voor slachtoffers noodweer

De Italiaanse regering trekt 153,5 miljoen euro uit voor de gebieden die zijn getroffen door het noodweer. Dat liet premier Conte weten bij het vragenuur in het parlement. De komende drie jaar wordt 900 miljoen euro gestoken in de preventie van natuurrampen.

De regering zal morgen de noodtoestand uitroepen voor alle regio's die daarom hebben gevraagd.

Het noodweer in Italië heeft sinds eind vorige maand zeker dertig levens geëist. Er worden nog steeds mensen vermist. Op Sicilië kwamen negen mensen, onder wie ook kinderen, om het leven toen een rivier buiten zijn oevers trad en huizen door water- en modderstromen onderliepen.

Ook in de regio's Trentino-Zuid-Tirol en Veneto, in het noorden van Italië, zorgde de hevige regen en harde wind voor veel schade. In de Dolomieten werden miljoenen bomen door modderstromen ontworteld. Doordat hele wegen zijn weggevaagd zijn enkele dorpen geïsoleerd geraakt.