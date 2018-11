Onafhankelijk onderzoek naar faillissement ziekenhuizen

Minister Bruins voor Medische Zorg stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen.

Het doel is "om lessen te kunnen trekken voor de toekomst opdat een situatie als deze zich niet meer voor zal doen", zo schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Bruins wil ook weten of er sprake was "van onbehoorlijke financiële constructies". Uiterlijk eind november maakt hij meer bekend over de onderzoeksopzet en wie het gaat uitvoeren.

Lelystad

Bruins bevestigt in de brief nog eens dat zijn uitgangspunt is dat de basiszorg, spoedeisende hulp en acute verloskunde voor Lelystad behouden blijven. Hij is daarover in gesprek met de partijen die geïnteresseerd zijn om delen van het ziekenhuis in Lelystad over te nemen.

"Ik heb daarbij aangegeven dat waar er financiële knelpunten zijn met betrekking tot de spoedeisende hulp en de acute verloskunde, ik bereid ben om financiële middelen ter beschikking te stellen", zegt Bruins.

Bruins kreeg vanmiddag in de Kamer kritische vragen van de oppositie die zich afvraagt of hij wel tijdig en voldoende doortastend heeft gereageerd op de financiële problemen bij de ziekenhuizen van de MC-groep. Over twee weken volgt er een tweede Kamerdebat met Bruins over de ziekenhuizen die eind vorige maand bankroet gingen.