Trump prijst "historisch" Republikeins succes bij midterms

President Trump heeft de tussentijdse verkiezingen van gisteren beschreven als een ongelooflijke overwinning voor de Republikeinse Partij, ondanks de "vijandige opstelling" van de pers en de "financiƫle voorsprong" van Democratische kandidaten. Hij sprak van een historische overwinning, waarbij hij wees op de winst die de Republikeinen in de Senaat boekten.

Trump bagatelliseerde het verlies van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten nu de meerderheid hebben.

Hij vergeleek het resultaat van gisteren met dat van zes jaar geleden, toen president Obama de meerderheid zowel in het Huis als de Senaat verloor. Obama erkende toen dat de kiezers hem een lesje hadden geleerd. Trump bedeelde zichzelf nu een grote rol toe bij het succes van zijn partijgenoten.

Op een persconferentie in het Witte Huis maakte de president verwijten aan Republikeinse kandidaten die gisteren hun zetel verloren. Ze hadden meer kans gemaakt als ze zich niet van hem gedistantieerd hadden, liet hij weten.

Uitgestoken hand

De president zei mogelijkheden te zien voor samenwerking tussen het Democratische Huis en de Republikeinse Senaat, bijvoorbeeld op het gebied van de hervorming van de gezondheidszorg.

In tweets sprak hij ook al zijn steun uit voor Nancy Pelosi, nu nog partijleider van de Democraten in het Huis, die wat hem betreft voorzitter van het Huis van Afgevaardigden kan worden. Trump waarschuwde de Democraten tegelijkertijd geen onderzoeken tegen hem te beginnen. Hij waarschuwde dat in dat geval ook onderzoeken tegen de Democraten kunnen worden begonnen, bijvoorbeeld over het lekken van informatie bij de benoeming van opperrechter Kavanaugh.