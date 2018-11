Chaos en griep in Europa, hoe beleefde Nederland het einde van WO I?

Het zijn kleine berichten in de krant die vanaf de zomer van 1918 steeds meer opvallen. Er wordt gesproken over een onbekende ziekte, de Spaanse griep, zo blijkt later. De beruchte griep-pandemie grijpt wild om zich heen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog.

De Haagsche Courant heeft het over 1300 zieken bij Staatsmijn Emma in Limburg. De Telegraaf schrijft over Yerseke, een Zeeuws dorp met 4000 zielen, waarvan ruim duizend de Spaanse griep onder de leden hebben. Verderop in de krant gaat het over Wolvega, in Friesland, waar berichten vandaan komen dat steeds meer mensen aan de ziekte overlijden.

Agressief

De kranten hebben elke dag wel een paar regels over de ziekte die op dat moment Europa in zijn greep houdt. Het virus komt zo goed als zeker met de Amerikaanse soldaten mee naar de Europese slagvelden. De griep wordt met Spanje geassocieerd omdat de Spaanse kranten er als eerste over schrijven.

Het is een agressieve griep met hoge koorts, keelpijn en spierpijn. Iemand die besmet wordt, kan binnen een paar dagen overlijden. Bovendien is de griepvariant hoogst besmettelijk. Om het besmettingsgevaar in te dammen gaan in Nederland in de laatste oorlogsmaanden veel scholen dicht.