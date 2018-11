Bij een botsing tussen een auto en een lijnbus in het Utrechtse Montfoort is vanmiddag een 70-jarige vrouw uit die plaats om het leven gekomen. Door de harde klap belandde de auto in de berm. De ravage is enorm, meldt RTV Utrecht.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De inzittenden van de bus, de chauffeur en een aantal passagiers, bleven ongedeerd.