Koolmees: werknemer niet vogelvrij bij versoepeling ontslagregels

Waterbed

De maatregelen, opgeschreven in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) oogsten meteen veel kritiek. De Raad van State, die advies uitbracht over de wet, is niet enthousiast.

De Raad vreest een waterbedeffect. "De verlichting die een maatregel kan geven, leidt makkelijk tot nieuwe knelpunten elders op de arbeidsmarkt." De grote verschillen tussen verschillende groepen werknemers blijven waarschijnlijk gewoon bestaan, is de verwachting.

Mensen met een slechte uitgangspositie op de arbeidsmarkt worden volgens de Raad van State nog steeds te weinig beschermd en dat betekent dat ze waarschijnlijk genoegen moeten nemen met een arbeidsovereenkomst die voor de werkgever het goedkoopst is.

Ook de linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer kraken de plannen van Koolmees. Volgens PvdA en SP maakt de wet werknemers alleen maar onzekerder.