Oppositie wil weten of Bruins nalatig was met ingrijpen bij ziekenhuizen

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen opnieuw in debat met minister Bruins over de failliete IJsselmeerziekenhuizen en het ziekenhuis MC Slotervaart. PVV, SP en PvdA willen van hem weten of hij een faillissement had kunnen voorkomen als hij eerder had ingegrepen.

Gisteren stuurde Bruins een brief aan de Kamer met details over de manier waarop hij geïnformeerd werd over de financiële problemen. Daarin meldt hij dat ambtenaren hem al in augustus waarschuwden dat de ziekenhuizen in geldnood zaten.

Bij een vorig debat erkende Bruins al in de Kamer dat hij op de hoogte was van de financiële problemen, maar dat hij hoopte op een oplossing. Hij zei dat de faillissementen voor hem als een verrassing kwamen. De ziekenhuizen hadden al vaker financiële problemen gehad en kwamen daar elke keer bovenop. "We dachten: dat gaat misschien weer gebeuren."

Alert genoeg gereageerd

De politieke oppositiepartijen vragen zich af of Bruins alert genoeg heeft gereageerd. PVV-Kamerlid Agema zegt: "Het blijft frappant dat een ambtenaar hem een stuk papier onder de neus heeft geschoven waarin staat dat het fout gaat en dat hij er vervolgens niets mee doet".

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een extra schriftelijke vragenronde afgewezen, maar onder druk van de oppositie komt die er toch. Ook komt er binnen twee weken een nieuw debat met de minister.

Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en de IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad, Emmeloord, Urk en Dronten, werden eind vorige maand failliet verklaard.