Reisbureau TravelBird failliet verklaard

Online reisbureau TravelBird is failliet verklaard. Vorige week vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan, maar dat is op verzoek van de directie omgezet naar een faillissement. De bewindvoerder hoopt dat de reisorganisatie in een afgeslankte vorm een doorstart kan maken.

Het bedrijf zit al langer in de financiële problemen. Daardoor werden onder meer hotels niet betaald en konden reizigers die een vakantie hadden geboekt hun kamer niet in. Gedupeerden kunnen terecht bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), het garantiefonds voor de reisbranche.

Garantiefonds

Momenteel zoekt het fonds voor ruim 20.000 mensen een oplossing. Dat is in veel gevallen nog niet gelukt. In totaal zijn er zo'n 50.000 reizigers gedupeerd door de financiële problemen van TravelBird.

TravelBird werd in 2010 opgericht. In de eerste helft van dit jaar maakte het bedrijf voor het eerst winst. Bij het bedrijf werken ruim 300 mensen.