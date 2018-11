Saamhorigheidsgevoel in Zeewolde: 'AED-actie ongelooflijk succes'

Steeds vaker schaffen mensen samen met hun buren een AED aan, het apparaat waarmee hulp kan worden geboden bij een hartstilstand. In maart startte de Hartstichting het platform BuurtAED, waar burgers geld kunnen inzamelen voor de aanschaf van een defibrillator. Sindsdien zijn er zo'n driehonderd AED's geplaatst.

Zeewolde is een van de plekken waar de actie een opvallend succes is, daar zijn er twintig geplaatst. "De actie is ongelooflijk geslaagd. We zijn nu niet meer afhankelijk van een ambulance of politie die langskomt met een AED", zegt EHBO-instructeur Germa van der Wel.

Ze is dan ook maar wat trots dat haar woonplaats intussen "helemaal dekkend" is met AED's. Want dat was nodig ook. "Omdat er hier in de verre omtrek geen AED was die 24 uur per dag beschikbaar was. En 70 procent van de hartstilstanden gebeurt gewoon thuis", vertelt ze.

Het aantal AED's in Zeewolde gaat waarschijnlijk nog omhoog, denkt Van der Wel. "Want naast de twintig geslaagde acties hebben we er nog zes lopen. We hebben in totaal bijna 40.000 euro opgehaald in nog geen maand tijd."