Jongen (10) met PSV-shirt geweigerd bij wedstrijd tegen Tottenham

Misdaadjournalist John van den Heuvel kwam als PSV-fan wel met zijn zoon het Wembleystadion binnen; hij werd er tijdens de wedstrijd uitgezet. Hij zat in een thuisvak.

Nadat hij juichte bij de goal van Luuk de Jong (binnen 2 minuten na het begin) werd hij gesommeerd het stadion te verlaten. "Schandalig", zegt John van den Heuvel over het voorval.

"Voor onze veiligheid, was de reden die werd opgegeven. Dat was lulkoek, want we zaten in een keurig vak. Er was echt niets aan de hand. Maar we werden er zo uitgeknikkerd." Hij heeft de rest van de wedstrijd in de lobby van het hotel gezien.