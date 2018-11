Gewonde bij brand op door woonwagenbewoners geclaimde grond in Spijkenisse

Bij een reeks branden in Spijkenisse is een gewonde gevallen. De gewonde viel aan de Clara Visserstraat, waar sinds begin vorige maand een groep woonwagenbewoners een groenstrook bezet houdt met tenten en caravans.

Een van de caravans is uitgebrand. De 33-jarige bewoner werd wakker van de brand en moest naar het ziekenhuis, omdat hij rook had ingeademd.

Op andere plekken in Spijkenisse gingen zeven auto's en een scooter in vlammen op. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen. "We weten nog niet of alles met elkaar verband houdt. De volgorde waarin we de branden zijn geweest, roept ook vragen op. Want het begon in Spijkenisse, nummer twee was in Hoogvliet en de rest weer in Spijkenisse", aldus een politierechercheur.

Een woordvoerder van de woonwagenbewoners laat weten dat hij niet het idee heeft dat het om een gerichte actie gaat tegen zijn groep, omdat de branden willekeurig lijken te zijn aangestoken.

Discussie over woonwagenbewoners

In Spijkenisse woedt wel al langer een discussie over de woonwagenbewoners aan de Clara Visserstraat, een groep Sinti-mannen. Ze houden een groenstrook bezet omdat hun familie daar een paar jaar geleden nog stond en ze daarom naar eigen zeggen recht hebben op de plek.

De gemeente Nissewaard, waar Spijkenisse onder valt, stelt dat de Sinti er indertijd uit zichzelf zijn vertrokken. Daarna is het bestemmingsplan voor de plek aangepast, waardoor er niet langer mensen mogen wonen.

Volgens de woonwagenbewoners zijn ze niet uit vrije wil vertrokken. Ze willen weer terug. Op de alternatieve locatie is volgens hen geen plek. Ze zeggen dat Nissewaard wil dat ze naar andere gemeenten verhuizen.

Kort geding

Nissewaard wil dat de Sinti zo snel mogelijk weer vertrekken. Een maand geleden werd op het laatste moment een ontruimingsactie door de politie voorkomen, omdat de Sinti-groep een kort geding tegen de gemeente aanspande.

Tweeënhalve week geleden besloot de rechter dat de groep voorlopig mocht blijven. Hij zei de bezetting te zien als een protestactie en verbood ontruiming. Die uitspraak kan ook gevolgen hebben voor soortgelijke bezettingsacties in andere gemeenten.