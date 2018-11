Floriade dreigt flink duurder te worden voor Almere

Voor de gemeente Almere dreigt de organisatie van de Floriade in 2022 uit te draaien op een strop van miljoenen euro's. Dat meldt Het Financieele Dagblad vanochtend.

De kosten van de wereldtuinbouw-tentoonstelling - die eens in de tien jaar wordt gehouden - kunnen volgens het college oplopen tot 28 miljoen euro, veel meer dan de 10 miljoen die is begroot.

Een raadscommissie schat in dat de kosten zelfs kunnen oplopen tot 35 miljoen. De raad komt morgen bijeen om het onderwerp te bespreken maar liet vorige maand al weten niet zonder slag of stoot akkoord te gaan met een nieuwe tegenvaller.

De hogere kosten zouden samenhangen met de ambitieuze opzet. Almere kiest voor een tentoonstelling in combinatie met een bouwexpo. Onderdeel daarvan is een 'groene' stadswijk met 600 woningen en 60 waterwoningen. Vooral dit idee zorgt voor een oplopend tekort, meldt de krant.

'Verdiensten vele malen groter'

Remko Schnieders, gemeentelijk programmadirecteur van het evenement, erkent in het FD dat de Floriade "tot heel veel extra investeringensuitgaven voor de stad leidt". Uit onderzoek in opdracht van de gemeente en de Nederlandse Tuinbouwraad van Andersson Elffers Felix blijkt volgens Schnieders dat "de Floriade misschien iets meer kost, maar dat het verdienpotentieel in het gebied vele malen groter is".