Wekdienst 7/11: koning opent ziekenhuis en volg de climax van de 'midterms'

Goedemorgen! Vandaag wordt duidelijk of Nederland te makkelijk vergunningen afgeeft aan bedrijven die stikstof uitstoten en Willem Alexander opent een ziekenhuis.

Het begint vandaag zonnig, en in de middag neemt de bewolking toe. In het zuidwesten kan wat regen vallen. Het wordt 14 tot 15 graden en in de avond trekt de regen verder het land over.