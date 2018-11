Zwarte Piet weg bij sinterklaasviering van politie

De politie wil in 2020 geen traditionele Zwarte Pieten meer bij de interne sinterklaasvieringen.

Net als veel bedrijven houden de politiekorpsen jaarlijks een sinterklaasfeest waar werknemers hun kinderen mee naar toe kunnen nemen. In het licht van de zwartepietendiscussie vroeg de korpsleiding de individuele korpsen vorig jaar al om na te denken over een "viering die voor iedereen prettig is".

Ze hebben daar tot 2020 de tijd voor, maakt de leiding nu bekend in een verklaring. Daarna is er bij interne Sinterklaasvieringen "geen ruimte meer voor de vertolking van Zwarte Piet met stereotiepe kenmerken zoals een zwarte kroespruik, rode lippen, oorringen en een egaal zwart geschminkt gezicht".

Heftige reacties

De korpsleiding en politiechefs zeggen zich bewust te zijn van de "mogelijk heftige reacties" die het voornemen oproept. Ze hopen dat de discussie met respect en wederzijds begrip gevoerd wordt. "De discussie mag natuurlijk niet ten koste gaan van kinderen, het feest of elkaar. We willen het graag voor iedereen leuk houden."

Enkele politieafdelingen hadden Zwarte Piet al verbannen van het sinterklaasfeest omdat ze hem niet meer passend vonden, zoals het korps in Amsterdam.