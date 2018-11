Een record: Arend en Aaltje zijn 80 jaar en 288 dagen getrouwd

80 jaar en 288 dagen zijn Arend en Aaltje Noordhuis uit Ruinen vandaag getrouwd. En dat is een record, meldt RTV Drenthe. Nog nooit was een echtpaar in Nederland zo lang getrouwd. Het vorige record, van 80 jaar en 287 dagen, werd in 2009 gevestigd.

Arend (102) en Aaltje (100) vierden het vandaag rustig. Alleen de kinderen kwamen even langs voor een kopje koffie. Geen burgemeester of commissaris van de koning, want het record wordt nergens officieel bijgehouden.

Hopen op de koning

"Ik vind het wel jammer dat de burgemeester niet komt", zegt Aaltje Noordhuis. "Maar de gemeente heeft wel bloemen gestuurd." Stiekem hadden ze het wel leuk gevonden als koning Willem-Alexander was langsgekomen. "Maar daar rekenden we niet op hoor. Hij heeft het druk", lacht ze. Op hun trouwdag, begin dit jaar, kregen ze wel een kaartje van de koning vanwege hun 'eiken huwelijk'.

Over het geheim van hun lange huwelijk zei Arend eerder dat het een kwestie van geven en nemen is. "Mooie dingen onthouden en de lelijke vergeten." Arend en Aaltje hopen nog vele jaren samen door te brengen. Het stel woont nog altijd zelfstandig in een seniorenwoning in Ruinen.