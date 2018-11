Zilveren Kruis stopte met voorschotten IJsselmeerziekenhuizen

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft de IJsselmeerziekenhuizen op 18 oktober meegedeeld dat de ziekenhuizen geen nieuwe voorschotten meer zouden krijgen. Dat zou pas weer gebeuren als er een verrekening was geweest met schulden van het ziekenhuis aan de zorgverzekeraar. Dat bevestigt een woordvoerder van Zilveren Kruis.

Die schulden waren ontstaan doordat de ziekenhuisketen aan minder patiënten zorg verleende dan voorzien. Daardoor waren de maandelijkse voorschotten hoger dan waarop het ziekenhuis recht had. In totaal zouden de ziekenhuizen nog zo'n drie miljoen euro moeten terugbetalen aan de zorgverzekeraar.

Zilveren Kruis hield de voorschotten voor dure kankergeneesmiddelen buiten die verrekening. Zoals Follow the Money vandaag meldde, hebben de IJsselmeerziekenhuizen die zogeheten cytostatica jarenlang ingekocht in Duitsland. Daarmee gingen ze door nadat de Nederlandse regelgeving op 1 januari 2017 zo was veranderd, dat die geïmporteerde middelen niet meer werden vergoed. Op 1 mei 2018 kozen de ziekenhuizen voor een andere oplossing.

Inkomstenderving

Omdat de Nederlandse Zorgautoriteit zich nog over de kwestie buigt, hebben Zilveren Kruis, en ook CZ, de voorschotten voor de kankergeneesmiddelen nog niet opgeëist bij de failliete ziekenhuizen. De beide andere grote zorgverzekeraars, VGZ en Menzis, betalen pas achteraf als er rekeningen binnen zijn.

De IJsselmeerziekenhuizen hebben tussen 1 januari 2017 en 1 mei 2018 geen facturen verstuurd voor de uit Duitsland geïmporteerde kankergeneesmiddelen. Bij VGZ en Menzis hebben de ziekenhuizen zo naar schatting tussen de 1 en 1,5 miljoen euro aan inkomsten gederfd.

Op 23 oktober, minder dan een week na het besluit van Zilveren Kruis om te stoppen met het betalen van voorschotten, vroegen de eigenaren van de IJsselmeerziekenhuizen uitstel van betaling aan. Weer twee dagen later werden de ziekenhuizen failliet verklaard, net als het MC Slotervaart, het Amsterdamse ziekenhuis van dezelfde eigenaren.

Persverklaring

In de loop van vanmiddag zijn de eigenaren van de IJsselmeerziekenhuizen met een persverklaring gekomen waarin zij afstand nemen van wat zij noemen "de onjuiste berichtgeving" van Follow the Money. Ze keren zich met name tegen een beschuldiging van mogelijke belangenverstrengeling door het oprichten van de BV Zytoservice Nederland. Dat deden ze samen met Zytoservice Deutschland, waar ze hun cytostatica afnamen.

"Deze inkoop staat volledig los van de Nederlandse entiteit Zytoservice Nederland BV die uitsluitend als doel heeft Nederlandse klanten te verwerven", aldus de verklaring.

Volgens de drie voormalige bestuurders van de failliete ziekenhuizen "is er geen verlies geleden of sprake van gemiste omzet bij het ziekenhuis omtrent de levering van dure geneesmiddelen".

Omdat Zilveren Kruis en CZ hun voorschotten voor de dure kankergeneesmiddelen nog niet hebben teruggeëist, is daar inderdaad nog geen directe schade opgelopen door het ziekenhuis. Bij VGZ en Menzis is geleverde zorg niet gefactureerd. De bestuurders gaan ervan uit dat de Nederlandse Zorgautoriteit uiteindelijk zal instemmen met het vergoeden van de in Duitsland ingekochte cytostatica. Maar dat is de vraag, omdat die middelen duurder zijn dan dezelfde middelen van Nederlandse makelij.

Als de NZa in het nadeel van de IJsselmeerziekenhuizen beslist, dan neemt de schuld van de failliete ziekenhuizen in één klap met zo'n vijf miljoen euro toe.