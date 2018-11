Stef (21) moest op Facebook lezen dat zijn vriendin was verongelukt

Vaak ontbreekt echter het besef wat de beelden kunnen doen met nabestaanden, zegt hij. "Ik vind dat mensen het fatsoen moeten hebben om te wachten totdat de familie en de naasten zijn ingelicht. Zodat zij zelf een keuze hebben om wel of niet op Facebook te kijken. Als Manuel het nieuws over zijn vriendin op een andere manier had vernomen, zo zegt hij, had hij niet op sociale media gekeken.

Hij probeert mensen er nu op sociale media op te wijzen, onder meer door comments onder Facebookberichten te plaatsen. "Om onder de aandacht te brengen dat het niet oké is. Misschien is het bij dodelijke ongelukken helemaal niet nodig om daar beeld van te hebben."

Hij is blij met actie van het Rode Kruis. "Helemaal voorkomen doe je het nooit, maar elk persoon is er een. Het is belangrijk dat er aandacht aan wordt geschonken."

Duitsland

In Duitsland geldt een verbod op het fotograferen en filmen van slachtoffers van ongelukken. De boete kan oplopen tot 1000 euro.

In een indrukwekkend campagnefilmpje werd begin dit jaar aandacht gevraagd voor het probleem. Drie jongeren zijn in de video getuige van een auto-ongeluk. Als een van hen besluit zijn moeder te bellen om verslag te doen van het nieuws, gaat de telefoon af naast de uitgebrande auto.

In Nederland lijkt een verbod er voorlopig niet te komen. "Er komt een initiatiefwetsvoorstel, dat wil ik afwachten", liet minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten. "Ik heb wel bij politie en justitie aangegeven dat we wat mij betreft waar we dat kunnen moeten optreden tegen deze mensen."