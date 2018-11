'Nieuwe arbeidswet leidt niet tot meer vaste banen'

De nieuwe arbeidswet levert geen vaste banen op, zeggen zowel werkgevers als werknemers. Morgen presenteert het kabinet de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans, die bedoeld is om meer flexwerkers aan een vaste baan te helpen. Vrijdag lekte via de NOS uit dat de vier regeringspartijen overeenstemming hadden bereikt over de wet.

Vooral het midden- en kleinbedrijf krijgt te maken met de gevolgen van de plannen op het gebied van het ontslagrecht, de kosten van arbeid en de duur van tijdelijke contracten. MKB Nederland vindt het een slechte zaak dat het kabinet tijdelijk werk duurder maakt.

Voor veel ondernemers die te maken hebben met seizoensarbeid en jongeren die werken in de horeca is dit "een boete op tijdelijk werk", zegt MKB-voorzitter Vonhof. "Als je een strandtent hebt, dan ben je in het seizoen open en zijn al je medewerkers tijdelijk. En dan ga je in deze plannen gewoon veel meer WW-premie betalen. Dan neem ik aan dat bij die strandtent het kopje koffie ook duurder wordt."

Makkelijker ontslagen

Ook de FNV denkt dat de nieuwe wet geen nieuwe vaste banen oplevert. "Mensen kunnen makkelijker ontslagen worden. Mensen krijgen in plaats van twee jaar een kort contract, eerst drie jaar een kort contract. Wij zien niet hoe dat mensen aan een vaste baan gaat helpen", zegt FNV-vicevoorzitter Jong.

Zowel FNV als MKB Nederland ziet ook positieve punten in de nieuwe wet. Zo juicht de FNV toe dat in de plannen flexwerk duurder gemaakt wordt. En MKB-voorzitter Vonhof noemt het een verbetering dat ondernemers meer ruimte krijgen om vaste werknemers te ontslaan. Maar per saldo denkt hij dat de wet "geen enkele nieuwe vaste baan oplevert".